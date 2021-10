Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Frau wirft mit Stühlen (25.10.2021)

Singen (ots)

Wegen Körperverletzung wird eine 43-jährige Frau angezeigt, die am Montag gegen 23.15 Uhr in einem Café in der Hauptstraße Stühle auf eine 50-jährige Frau geworfen und diese verletzt hat. Die 43-Jährige saß in dem Lokal und telefonierte lautstark. Hierdurch fühlte sich die 50-Jährige gestört und bat die Telefonierende leiser zu sein. Als Antwort brüllte sie daraufhin die 50-jährige Frau an und warf Stühle auf sie. Durch die Stühle wurde nicht nur diese daraufhin verletzt, sondern eine weitere 50-jährige Frau. Zeugen schlichteten den Streit und hielten die 43-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei zurück.

