Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Radfahrer schwer verletzt

Uelsen (ots)

Am Sonntag kam es auf der Hesinger Straße in Uelsen zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Niederländer wurde dabei schwer verletzt. Der Mann war auf seinem E-Bike gegen 12.30 Uhr in Richtung der Straße Am Nüssberg unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell