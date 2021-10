Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Freitag kam es gegen 18.25 Uhr auf der Haselünner Straße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Kleinwagens fuhr vom Parkplatz des K+K-Marktes auf die Haselünner Straße in Richtung stadteinwärts auf und missachtete die Vorfahrt des von links kommenden schwarzen Mercedes eines 35-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der unbekannte Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

