Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Pkw in Brand geraten

Haren (ots)

Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Marienstraße in Haren alarmiert. Dabei kam es gegen 21.25 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Brand im Motorraum eines Renault. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr aus Rütenbrock konnte das Feuer zügig löschen. Durch den Brand wurde ein angrenzender Holzzaun in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

