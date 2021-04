Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen Katalysator

Hemer (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch den Katalysator eines VW Polo. Der PKW stand an der Parkstraße in Höhe des Friedensparks. Der Diebstahl fiel auf, weil der Auspuff am Morgen sehr laute Geräusche von sich gab. Eine Werkstatt stellte fest, dass Diebe den Kat offenbar aus dem Auspuffstrang herausgeschnitten hatten. Die Polizei sucht Zeugen für den Diebstahl. Hinweise nimmt die Wache Hemer entgegen. (di)

