Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Autofahrerin fährt vom Feuerwehr-Parkplatz und missachtet Vorfahrt eines Radfahrers - Radfahrer leicht verletzt

Grefrath-Oedt (ots)

Am Dienstag gegen 17.10 Uhr ist eine 54-jährige Deutsche aus Grefrath in Oedt auf der Tönisvorster Straße vom Parkplatz der Feuerwehr herunter gefahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 38-jährigen Grefrathers, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg fuhr. Der Radweg dort ist für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Durch den Sturz wurde der Grefrather leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. /mr (460)

