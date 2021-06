Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tageswohnungseinbruch

Viersen (ots)

Unbekannte brachen gleich in zwei benachbarte Wohnungen in einem Haus ein.

Die oder der Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen 07:45 h und 16:50 h die Wohnungstüren von zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Lichtenberg auf. Aus einer Wohnung stahlen sie verschiedene Schmuckstücke. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (457)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell