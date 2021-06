Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Diebstahl aus PKW

Scheibe eines Skoda eingeschlagen

Rheurdt-Saelhuysen (ots)

Sonntagnachmittag (27. Juni 2021) in der Zeit zwischen 16:45 und 17:30 Uhr haben unbekannte Täter die Seitenscheibe eines blauen Skoda Citigo eingeschlagen, der auf einem Parkplatz an der Ecke Hauptstraße/ Am Schaephuysener Steg abgestellt war. Sie entwendeten einen dunkelroten Rucksack samt enthaltener Geldbörse aus dem Wagen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

