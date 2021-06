Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl/ Unbekannte stehlen Roller 309LRF

Kleve (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Donnerstag auf Freitag (25. Juni 2021) einen am Rindernschen Deich abgestellten Roller mit dem amtlichen Kennzeichen 309LRF. Der schwarze Roller stand vor dem Haus des Eigentümers in Höhe der Europa-Radbahn. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve 02821 5040 entgegen. (as)

