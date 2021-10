Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs. Konstanz) Nach Parkrempler Unfallflucht begangen (25.10.2021)

Gottmadingen (ots)

Ein Parkrempler mit anschließender Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Lkw-Fahrer mit polnischem Kennzeichen am Montag zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr auf dem Parkplatz am Zollamt Bietingen. Dorf fuhr der Unbekannte vermutlich beim Rangieren gegen einen Opel Movano und richtete an diesem einen Schaden in Höhe von über 3.000 Euro an. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell