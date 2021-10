Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal, Lkrs. VS) Unbekannter beschädigt Grundstücksmauer

Brigachtal (ots)

Eine Grundstücksmauer in der Fichtenstraße ist am vergangenen Wochenende von einem unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Der Besitzer des Grundstücks erstattete jetzt Anzeige wegen Unfallflucht. Wie es sich herausstellte, war die Wucht der Kollision so stark, dass die Mauer gespalten und der obere Teil verschoben wurde. An den Steinen sicherte die Polizei blaue Farbrückstände. Wie hoch der Schaden an der Mauer ist, steht noch nicht fest. Die Polizei Villingen bittet unter Telefon 07721 601-0 um Hinweise zu dem Unfallverursacher.

