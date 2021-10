Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg, Lkrs. VS) Ford-Transit landet im Gebüsch

Triberg (ots)

Weil er am Montagnachmittag auf der schmalen Vordertalstraße zu schnell unterwegs war, landete ein 19-jähriger Ford-Fahrer mit seinem Van im Gebüsch. Kurz vor dem Ortsschild Nußbach kam ihm auf der Fahrt von der Sommerau ein anderer Autofahrer entgegen. Dieser hielt an, um auf der nur drei Meter breiten Straße gefahrlos passieren zu können. Der Ford-Fahrer war jedoch zu schnell und musste notgedrungen nach rechts ausweichen. Sein Auto blieb nach kurzer Fahrt durchs Gelände in einem Gestrüpp oberhalb des Nußbachs mit leichten Beschädigungen hängen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell