Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerpunktorientierte Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein Schwerpunkt in der Verkehrssicherheitsarbeit der niedersächsischen Polizei im Jahr 2021 sind "Radfahrende im Straßenverkehr". Vor diesem Hintergrund führte die Polizeiinspektion Hildesheim am heutigen Tag (06.10.2021), zwischen 06:30 Uhr und 13:00 Uhr, an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet wiederholt gezielte Kontrollen des Radverkehrs durch. Zeitgleich wurden aber auch Kfz-Führerinnen und -führer überprüft, deren Verhalten die Sicherheit der Radfahrenden beeinträchtigte, z.B. durch das Halten auf Radfahrschutzstreifen oder das Befahren einer Fahrradstraße ohne berechtigten Anlass.

Begleitet wurde die Aktion durch den Verkehrssicherheitsberater der Inspektion, POK Christian Koplin, der im Verlauf der Marienburger Straße sogenannte "Geisterradler" auf die Radwege sprühte, um diejenigen, die den Radweg in entgegengesetzter Richtung benutzen auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen.

Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 134 Radfahrende, 10 Pedelecs sowie 37 Kraftfahrzeuge überprüft. Die eingesetzten Beamten registrierten insgesamt 51 Verstöße.

Zu erwähnen bleibt, dass ein Großteil der Radfahrenden ein verkehrssicheres Fahrrad führte. Zudem trugen viele von Ihnen vorbildlich einen Helm und/oder reflektierende Kleidung.

Insgesamt wurden die Kontrollen von den Bürgerinnen und Bürgern positiv aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell