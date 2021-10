Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachtragsmeldung zum Wohnhausbrand in Klein Himstedt - Brandursache steht fest

Hildesheim (ots)

SÖHLDE (jpm) - Am frühen Montagabend, 04.10.2021, kam es in der Feldberger Straße in Klein Himstedt zu einem Wohnhausbrand.

Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5037810

Bezüglich der Ursache für das Feuer wurde der Brandort am gestrigen 05.10.2021 durch Ermittler der Polizeiinspektion Hildesheim untersucht. Demnach ist der Brandausbruch auf einen elektrotechnischen Defekt im Bereich einer Wandsteckdose zurückzuführen. Hinweise auf andere Ursachen haben sich nicht ergeben.

