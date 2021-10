Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rollerfahrer stürzt in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 05.10.2021, gegen 09:20 Uhr, befährt ein 63-jähriger Alfelder die Straße "Neue Wiese" mit seinem Pkw in Richtung Hannoversche Straße. Auf dieser ist ein 77-jähriger Rollerfahrer in Richtung Bundesstraße 3 unterwegs. Der Pkw-Fahrer beabsichtigt auf die Hannoversche Straße abzubiegen und übersieht dabei den Alfelder auf seinem Roller. Dieser kommt beim Ausweichen auf der regennassen Fahrbahn zu Fall und verletzt sich dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kommt es nicht.

