Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tödlicher Verkehrsunfall

Winterberg-Altastenberg (ots)

Am Donnerstag, 19.08.2021 befuhr ein 20jähriger Schmallenberger gegen 23:30 Uhr die K18 aus Fahrtrichtung Altastenberg in Richtung Nordenau. Ausgangs einer Linkskurve kam er auf der anschließenden Geraden aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Durch die Kollision mit mehreren Bäumen wurde der junge Mann im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein 19jähriger Beifahrer aus Bad Fredeburg konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde schwer verletzt und in das Krankenhaus Winterberg eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (ko)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell