Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei junge Radfahrer stoßen zusammen

Sundern (ots)

Ein Rettungshubschrauber landete am Dienstagabend in Hagen. Am Stühlhahnsweg waren zwei Fahrradfahrer aus Sundern zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen fuhren die beiden 12- und 14-jährigen Radfahrer nebeneinander auf der Straße. Hierbei stießen die beiden Lenker gegeneinander. Bei dem anschließenden Sturz erlitt der 14-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Der 12-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

