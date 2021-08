Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: +++Korrekturmeldung - Zeugenaufruf ergänzt+++ Unfall im Begegnungsverkehr

Olsberg (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der B 480 bei Olsberg gegen 05.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann aus Brilon war mit seinem Wagen von Bigge aus kommend in Richtung Winterberg unterwegs. Beim überholen eines Lkw wechselte er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dem Auto eines 57-jährigen Mannes aus Winterberg. Beide Männer wurden schwer verletzt in Spezialkliniken geflogen. Die Fahrbahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei sucht auf diesem Wege den Fahrer oder die Fahrerin des überholten Lkw. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

