Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Beschädigter weißer Kleinwagen gesucht

Sundern (ots)

Am 11. August gegen 13 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Straße "Am Teckelsberg" gegen einen geparkten, weißen Kleinwagen. Hierbei berührten sich die beiden Außenspiegel. Der Mann fuhr zunächst weiter und kehrte erst später zur Unfallstelle zurück. Zu diesem Zeitpunkt war der weiße Kleinwagen nicht mehr vor Ort. Zur weiteren Sachverhaltsklärung sucht die Polizei nach dem beschädigten Kleinwagen. An diesem ist vermutlich der linke Außenspiegel beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

