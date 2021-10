Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Jeep Grand Cherokee - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HARSUM - (jpm) Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum 06.10.2021 einen gebrauchten und derzeit nicht zugelassenen grauen Jeep Grand Cherokee vom Gelände eines Autohauses in der Siemensstraße in Harsum.

Der Tatzeitraum kann zwischen dem 05.10.2021, 18:30 Uhr, und dem 06.10.2021, 06:30 Uhr, eingegrenzt werden. Um den Pkw von dem gesicherten Gelände fortzuschaffen wurde durch die Täter eine Stahlschranke gewaltsam geöffnet. Ferner ist zu vermuten, dass das Fahrzeug mit ebenfalls vor Ort entwendeten Kennzeichen (Hildesheimer Zulassung) versehen wurde.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell