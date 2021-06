Polizei Braunschweig

POL-BS: Frau wird von unbekannten Mann bespuckt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Leopoldstraße

17.06.2021, 15:00 Uhr

Eine Frau wird von einem Mann bespuckt, der lautstark telefonierte.

Am Donnerstagmittag wurde eine Frau in der Leopoldstraße von einem Mann bespuckt. Der Mann hatte zuvor ein sehr lautstarkes Telefonat geführt. Als die 58-Jährige ihn ansprach und darum bat, ob er etwas leiser telefonieren könne, wurde er ausfällig und spuckte der Frau unvermittelt in das Gesicht. Daraufhin entfernte er sich schnellen Schrittes. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

