Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Reisende "Dach-Haie" machten keine Beute

Karlsruhe (ots)

Offensichtlich treiben gerade wieder osteuropäische Betrüger, sogenannte "Dach-Haie", ihr Unwesen, die versuchen, unbedarfte Hausbesitzer über den Tisch zu ziehen.

Gegen 13.20 Uhr klingelten drei Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren und boten dem Rentner an, sein Dach seines Einfamilienhauses in der Kleine Rheinstraße in Rheinsheim zu sanieren. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die Gauner und kam dem 69-Jährigen zu Hilfe. Daraufhin stiegen die Betrüger unverzüglich in ihren Mercedes-Benz Vito, Farbe Silber mit ausländischem Kennzeichen KNS0239J und fuhren davon.

Obwohl sofort die Polizei verständigt wurde, waren die Gauner bereits über alle Berge. Allerdings ist die Gruppierung offenbar reisend unterwegs und bereits in Oberhausen-Rheinhausen mit ihrer Masche aufgefallen. Die Vorgehensweisen dieser Betrüger sind unterschiedlicher Art. Tatsächlich arbeiten die angeblichen Handwerker aber meist sehr dilettantisch und oberflächlich um dafür aber einen völlig überhöhten Arbeitslohn zu fordern. Wird dieser dann nicht bezahlt, werden die vermeintlichen Handwerker gegenüber dem Leistungsnehmer sehr unangenehm, dies kann dann bis hin zu Bedrohungen reichen. Teilweise verlangen die Betrüger auch zuerst das Geld und verschwinden, ohne ihre angekündigte Arbeit verrichtet zu haben.

Tipps der Polizei:

Fallen Sie nicht auf unangekündigte Handwerker rein, seriöse Handwerker stehen nicht einfach vor der Türe

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder von angeblichen Sonderangeboten locken.

Unterschreiben Sie an der Haustür keine Verträge

