Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 76-jährige Nissan-Lenkerin verursacht mehrere Sachschäden

Ludwigsburg (ots)

Eine 76-Jährige verursachte am Montag gegen 12:05 Uhr mit ihrem Nissan Note mehrere Sachschäden in der Mirander Straße in Korntal. Es besteht der Verdacht einer Beeinflussung durch Rauschmittel.

Die Dame stieß mit ihrem Wagen zunächst gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Caddy und anschließend mit einem in der Nähe befindlichen Fahrradständer aus Metall. Nach der zweiten Kollision hielt die Frau den Nissan dann kurz an. Da der Wagen aber zurückrollte, musste ein 28-jähriger Zeuge eingreifen, zog die Handbremse an und nahm ihr den Fahrzeugschlüssel ab. Die Frau zog sich bei den Kollisionen leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme und Versorgung der 76-Jährigen in einem Rettungswagen gewannen die Einsatzkräfte den Verdacht einer Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel. Sie musste sich in der Folge zwei Blutentnahmen unterziehen und die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 7.000 Euro.

