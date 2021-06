Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht am Festplatz

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 08:30 Uhr und 19:30 Uhr einen auf dem Parkplatz des Festplatzes in der Unterriexinger Straße in Markgröningen abgestellten Renault und verursachte einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Der Unfall geschah vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Zeugen können sich unter Tel. 07042 941 0 an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz wenden.

