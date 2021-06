Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem eine 55-jährige Radfahrerin am Montag gegen 19:35 Uhr in der Friedenstraße in Flacht ihre Wartepflicht bei am Straßenrand parkenden Fahrzeugen missachtete, zog sie sich bei einem anschließenden Sturz schwere Verletzungen zu. Die Dame wollte trotz eines entgegenkommenden Pkws an den Fahrzeugen vorbeifahren, musste dann ausweichen und kollidierte mit einem geparkten Mercedes. Der Rettunsdienst brachte die 55-Jährige in ein Krankenhaus. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 2.500 Euro.

