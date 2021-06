Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Haslach: Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 28 Jahre alter E-Bike-Fahrer stürzte am Montag gegen 10.30 Uhr kurz vor Haslach und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann befuhr zunächst die abschüssig verlaufende "Plapphalde" in Richtung der Staufenstraße. Aus noch unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Ein Zeuge fand den Verunfallten bewusstlos im Grünstreifen liegend auf und alarmierte Rettungsdienst und Polizei. Der 28-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

