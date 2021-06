Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Montag brach ein bislang unbekannter Täter zwischen 08.40 Uhr und 11.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Annette-Kolb-Straße in Leonberg ein. Der Unbekannte begab sich auf die Rückseite des Hauses und hebelte die Balkontür auf. Im Obergeschoss durchsuchte er zwei Zimmer. Aus einem Geldbeutel stahl der Einbrecher etwa 50 Euro. Ob er weitere Beute machte, steht noch nicht fest. Der Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

