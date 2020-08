Polizei Mettmann

POL-ME: Duo nach Fahrzeugdiebstahl auf frischer Tat von Polizei gestellt - Heiligenhaus - 2008146

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am späten Montagabend (24. August 2020) in Heiligenhaus einen 46 Jahre alten Mann aus Osteuropa festnehmen konnte, der gemeinsam mit einem 30-jährigen Komplizen versucht hatte, ein Wohnmobil sowie ein motorisiertes Schlauchboot zu entwenden.

Das war passiert:

Gegen 23:45 Uhr hatte ein Zeuge die beiden Personen dabei beobachtet, wie diese an der Beethovenstraße ein Boot sowie ein Wohnmobil auf einen Anhänger mit ausländischem Kennzeichen luden. Der Mann alarmierte daraufhin die Polizei, welche auch schnell vor Ort war, und auf die beiden Männer traf.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben den konkreten Verdacht, dass beide Fahrzeuge zuvor von einem nahegelegenen Grundstück entwendet worden waren. Vermeintliche Kaufverträge, die der 46-Jährige zunächst an die Beamten aushändigte, konnten schnell als Fälschung entlarvt werden. Die Beamten stellten die Fahrzeuge zur Eigentumssicherung sicher.

Bei weiteren Ermittlungen ergab sich zudem auch der Verdacht, dass ein zuvor von dem Tatverdächtigen geführter BMW 560 ebenfalls gestohlen worden war. So konnte der 46-Jährige keinen Eigentumsnachweis für den BMW vorweisen. Außerdem waren die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht auf den schwarzen BMW, sondern auf einen blauen VW Polo zugelassen, so dass sich zusätzlich der Tatverdacht des Kennzeichenmissbrauchs ergab. Da der 46-Jährige auch keinen Führerschein vorweisen konnte, wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Die Konsequenzen für das Duo:

Der 46-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Velbert gebracht. Sein 30-jähriger mutmaßlicher Mittäter wurde nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Ermittlungen vor Ort entlassen. Die Ermittlungen gegen das Duo dauern weiterhin an.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell