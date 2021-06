Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Hauswand besprüht

Ludwigsburg (ots)

Etwa 5.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Sachbeschädigung an einem Privathaus in der Tübinger Straße in Tamm. Ein Unbekannter hatte in der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr bis Sonntag, 07:30 Uhr die Hauswand mit Farbe besprüht. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen können sich unter Tel. 07141 601014 beim Polizeiposten Tamm melden.

