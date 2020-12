Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einbruch in einen Wohnwagen in Wolgast

WolgastWolgast (ots)

Gestern Abend (07. Dezember 2020) erschien gegen 21.00 Uhr eine 58-jährige deutsche Frau im Polizeirevier Wolgast, um einen Einbruchsdiebstahl zur Anzeige zu bringen. In der Zeit vom 03. Dezember, gegen 18.00 Uhr, bis zum gestrigen Abend sind unbekannte Täter gewaltsam in den Wohnwagen der Frau eingebrochen, welcher auf einem Grundstück in der Bahnhofstraße steht. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Diebe Werkzeug, Schmuck und technische Geräte im Wert von mindestens 600 Euro, aber auch Papiere der Frau mit. Der KDD wurde zum Tatort hinzugerufen und nahm eine Spurensicherung vor. Die Kriminalpolizei in Wolgast hat die Ermittlungen wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in der genannten Tatzeit im Bereich der Bahnhofstraße auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast unter 03836-2520, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

