POL-UL: (GP) Geislingen - Hitzige Auseinandersetzung

Am Sonntag schlug ein Mann mit einem Besen in Geislingen zu.

Ulm (ots)

Mit mehreren Personen befand sich eine 41-Jährige in der Fußgängerzone. Ein unbekannter Mann trat an die Gruppe heran. Das Gespräch wurde aus unbekannten Gründen zunehmend hitziger und aggressiver. Hier soll der Unbekannte sein Geschlechtsteil entblößt haben und mit einem Besen auf den Arm der 41-Jährigen geschlagen haben. Danach flüchtete der Unbekannte. Die Polizei fahndete nach dem Unbekannten. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei einen Mann zu dem die Personenbeschreibung passte. Ob dieser der gesuchte Unbekannte ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Geislingen dauern an.

++++++++ 1124508

