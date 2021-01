Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Anhänger in Kurve umgekippt

Muggensturm (ots)

Feuerwehr, Umweltamt und Polizei befinden sich derzeit in der Hauptstraße im Einsatz, nachdem ein Traktor samt Anhänger gegen 12:50 Uhr verunfallte. Das Gespann befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen die abknickende Vorfahrtsstraße, als der Anhänger umkippte. Dabei stürzten die vier, offenbar nicht ausreichend gegen Rutschen gesicherten Behälter auf die Fahrbahn, von denen zwei dabei Leck schlugen. Zur Unfallzeit waren die, jeweils 1 000 Liter fassende Behälter, mit Speiseöl beladen. In der Folge wurde die Fahrbahn komplett blockiert. Die Aufräumarbeiten durch Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen sind derzeit in den Endzügen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Eine Umweltgefahr durch das ausgetretene Speiseöl konnte ausgeschlossen werden.

