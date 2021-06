Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht einen unfallbeteiligten Radfahrer und bittet diesen sich unter Tel. 07031 697 0 zu melden. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach hielt eine 48-jährige Mercedes-Lenkerin am Samstag zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Hintere Gasse und Kurze Gasse in Sindelfingen an, um einen Radfahrer passieren zu lassen, der aus der Hintere Gasse gefahren kam. Dieser Radfahrer berührte jedoch den stehenden Mercedes im Bereich der Stoßstange. Nach einem kurzen Gespräch setzte der Radfahrer seine Fahrt fort. Die 48-Jährige stellte dann am Folgetag einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro fest.

Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 175 Zentimeter groß, kurze graumelierte Haare, dunkle Hautfarbe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell