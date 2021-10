Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Gesamtsachschaden von etwa 35.000 Euro kam es am Montag gegen 17:10 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung "Kirchplatz" und Hauptstraße in Merklingen. Ein 75-jähriger Audi-Lenker befuhr die Straße "Kirchplatz" und bog in Richtung Weil der Stadt ab. Zeitgleich passierte eine 20-jährige Peugeot-Fahrerin die angrenzende Fußgängerampel in der Hauptstraße, die gelb zeigte. Vermutlich ging der 75-Jährige davon aus, der Peugeot werde anhalten. Im weiteren Verlauf nahm der Audi-Fahrer der Peugeot-Lenkerin die Vorfahrt und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 75-Jährige wurde leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt war mit zwei Fahrzeugen und 18 Wehrleuten im Einsatz. Die Fahrbahn blieb für etwa zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell