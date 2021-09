Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210903 - 1066 Frankfurt-Gallus: Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (02.09.2021) versuchten zwei Täter im Frankfurter Stadtteil Gallus zwei Fahrräder zu entwenden. Dank zwei mutiger Zeugen, sahen die Männer von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht. Einer der Tatverdächtigen konnte festgenommen werden.

Gegen 22.15 Uhr machten sich zwei Männer in dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Pariser Straße jeweils an einem Fahrradschloss eines Fahrrads zu schaffen. Als zwei Zeugen das Geschehen beobachteten und die Täter dies bemerkten, ergriffen sie sofort die Flucht. Während einer der beiden in Richtung Kuhwaldsiedlung rannte, lief der andere zur Europa-Allee. Die beiden Zeugen teilten sich ebenfalls auf und nahmen jeweils die Verfolgung auf. Während dem Täter im Bereich der Kuhwaldsiedlung die Flucht gelang, klickten für den 46-jährigen Tatverdächtigen wenig später in der Europa-Allee die Handschellen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, blieb der zweite im Bunde unentdeckt.

Der 46-jährige Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

