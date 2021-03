Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - Fahrzeugtür beschädigt und weggefahren

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 11.03.2020 gegen 14:00 Uhr wurde ein auf einen Supermarktparkplatz im Almenweg in Weisenheim am Sand abgestellter Ford Fiesta beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug die Fahrertür des Ford. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Mazda 6 mit rumänischem Kennzeichen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

