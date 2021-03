Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unsere Einsätze wegen des Sturms

Ludwigshafen - Ruchheim (ots)

Der Sturm sorgte gestern ab der Mittagszeit für eine Vielzahl polizeilicher Einsätze auf unseren Autobahnen und Kraftfahrstraßen. Eine Ackerfolie wurde um 12.15 Uhr auf die Fahrbahn der A61, Gemarkung Weisenheim am Sand, geweht. Sie konnte schnell beseitigt werden, so dass keine Unfälle passierten. Um 13.51 Uhr, erfasste eine Sturmböe den Anhänger eines Porsche Cayenne. Der Fahrer war auf der A61 in Richtung Speyer unterwegs. Bei Großniedesheim riss eine Windböe die Plane und das Gestänge vom Anhänger ab. Die Gegenstände flogen auf die Gegenfahrbahn, wo sie auf zwei Autos trafen und diese beschädigten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 8.500 EUR. Zerbrochene Steinfliesen mussten um 16.14 Uhr von der Fahrbahn der B9 kurz hinter dem AK Oggersheim Richtung Speyer geräumt werden. Offensichtlich hatte der Sturm die Fliesen von einem Anhänger auf die Fahrbahn geweht. Durch den schnellen Einsatz konnten Unfälle verhindert werden. Auf der A6, Höhe Theodor-Heuss-Brücke, ragte um 16.28 Uhr ein verschobenes Verkehrsschild in die Fahrbahn. Die Gefahrenstellte wurde beseitigt. Um 17.21 Uhr, mussten Polizeikräfte einen Baum, der in die Fahrbahn auf der A65 Höhe Anschlussstelle Mutterstadt-Ruchheim ragte, zur Seite ziehen. Die Beschilderung der Baustelle auf der A65 kurz hinter Haßloch war um 00.34 Uhr durch den Sturm umgeweht und ragte in die Fahrbahn. Die Beschilderung wurde von uns zur Seite geräumt und die verantwortliche Firma verständigt. Ein weiterer Baum ragte um 00.48 Uhr in die Fahrbahn der A650 Höhe Ellerstadt. Polizeibeamte konnten diesen zur Seite räumen.

Durch den schnellen Einsatz der Polizeikräfte konnten alle Gefahrenstellen schnell beseitigt werden, weshalb es bisher nur zu einem schädigenden Ereignis wegen des Sturms gekommen ist.

