POL-HR: Homberg-Caßdorf: Unbekannte Täter setzen Holzstapel in Brand

Brandstiftung an Holzstapel Tatzeit: 25.09.2021, 17:15 Uhr Einen Stapel mit 2-Meter langen Holzstämmen setzten unbekannte Täter am Samstagnachmittag in Brand. Die Täter begaben sich zu dem Holz, welches am Rand eines Feldweges in der Waldgemarkung zwischen Roppershain und Verna, unmittelbar am Waldrand, gelagert war. Sie setzten die Stämme mit unbekannten Mittel in Brand. Der Brand konnte später von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

