POL-NMS: 210708-1-pdnms Betrunken Unfall auf der BAB 215 verursacht und geflüchtet

Rumohr (ots)

Rumohr. Gegen 08:05 Uhr hat am 08.07.21 ein 61-jähriger Kieler einen Verkehrsunfall auf der BAB 215, kurz vor der Abfahrt Blumenthal, verursacht. Der Kieler befuhr mit seinem Ford Transit Connect die BAB 215 von Kiel in Richtung Blumenthal. Kurz vor Blumenthal wird die BAB 215 aufgrund einer Baustelle einspurig. Hier befuhr der Kieler die linke Spur mit vermutlich erhöhter Geschwindigkeit und fuhr beim Einfädeln auf die rechte Spur seitlich in den Iveco eines 78-jährigen Mannes aus Ellerau. Zeitgleich überfuhr der Kieler diverse Baustellenbaken. Anschließend flüchtete er in Richtung BAB 7. Auf der BAB 7 konnte der Kieler in Höhe Neumünster von Beamten der Autobahnpolizei gestoppt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 61-Jährigen einen Wert von 3,14 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Finja Rohde

