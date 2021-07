Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210707-1-pdnms Unfall auf der L328 Höhe BAB7

Neumünster (ots)

Neumünster. Am späten Abend des 06.07.21 (22:55 Uhr) ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen gekommen. Ein 35-jähriger Kieler befuhr mit seinem Suzuki Swift die Straße Neuenbrook und wollte geradeaus auf die BAB 7 in Richtung Kiel fahren. Beim Überqueren der Kreuzung übersah er die vorfahrtberechtigte 25-jährige Nortorferin in ihrem Mercedes. Die Nortorferin befuhr die L328 aus Neumünster in Richtung Nortorf. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Suzuki überschlug sich in Folge des Zusammenstoßes. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 14.000EUR.

Finja Rohde

