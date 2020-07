Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verlehrsunfall mit einem Verletzten

Schwelm (ots)

Am 17.07.2020, gegen 17:25 Uhr, befuhr ein 40 jähriger Schwelmer, mit seinem Kleintransporter, die Ruhrstraße, in Fahrrichtung Carl-vom-Hagen-Straße. An der Kreuzung Ruhrstraße / Talstraße hielt er an der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage an, um im weiteren Verlauf seine Fahrt in der Carl-vom-Hagen-Straße weiter zu führen. Aufgrund eines internistischen Notfalls verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr an. Der Kleintransporter rollte quer über die Kreuzung, beschädigte auf der Mittelinsel den Masten eines Verkehrszeichens und kam am Masten der Lichtzeichenanlage der Carl-vom-Hagen-Straße zum stehen. Der 40 Jährige verletzte sich leich und wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell