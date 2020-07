Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Zeuge meldet Einbrecher

Gevelsberg (ots)

Am 16.07. gegen 21:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge zwei Personen in der Schnellmarkstraße, die durch ein Fenster in eine ebenerdige Wohnung einstiegen. Nachdem Polizisten das Gebäude umstellt hatten und der Einsatz eines Diensthundes zur Durchsuchung der Wohnung angedroht wurde, machten sich beide Personen am offenen Fenster bemerkbar und stellten sich freiwillig. Die Personalien wurden aufgenommen und eine Anzeige gefertigt.

