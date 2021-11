Polizei Düren

POL-DN: Fahndungen der Polizei erfolgreich - Flüchtige Täter jeweils ermittelt

Kreisgebiet Düren (ots)

Kreisgebiet Düren - Gleich in mehreren Fällen waren am Freitagnachmittag und in der Nacht zu Samstag polizeiliche Fahndungsmaßnahmen erfolgreich. Jeweils konnten die zunächst flüchtigen Täter aufgegriffen werden.

Am Freitag, den 12.11.2021 gegen 13:30 Uhr flüchtete ein zunächst unbekannter Ladendieb mit seiner Beute aus einem Geschäft an der Kölnstraße in Jülich. Dabei verletzte er durch Gewaltanwendung den Ladendetektiven leicht. Dieser verlor den Täter im Rahmen seiner Verfolgung zunächst aus den Augen. Allerdings konnte er den alarmierten Streifenwagenbesatzungen eine Täterbeschreibung mitteilen, die bereits kurze Zeit später zum Antreffen eines 32 Jahre alten Mannes mit Wohnsitz in Jülich führte. Er räumte die Tat im Geschäft an der Kölnstraße ein und gab an, dass Diebesgut (Parfum) auf der Flucht weggeworfen zu haben. Dieses konnte jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Allerdings führte der Jülicher Heliumballons mit sich, bei denen ermittelt werden konnte, dass auch diese zuvor durch den 32-Jährigen in einem weiteren Geschäft entwendet worden waren. Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Jülich zugeführt.

Am Samstag, den 13.11.2021 gegen 00:05 Uhr randalierte eine männliche Person an einer Tankstelle im Bereich der Monschauer Straße in Düren-Rölsdorf. Er warf mehrere Regale um und warf mit Grillkohle gegen die Fensterscheiben. Auch in diesem Falle führte die Beschreibung durch eine Angestellte der Tankstelle unmittelbar zur Ermittlung des Täters. Es handelte sich um einen 32 Jahre alten alkoholisierten Mann aus Düren, der bei seiner Kontrolle zudem ein verbotenes Einhandmesser mit sich führte. Neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung, wird nun auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Mann ermittelt

Eine beschädigte Scheibe im sogenannten "Disco-Bus" beschäftigte die Polizei am Samstag, den 12.11.2021 gegen 02:48 Uhr. Der Busfahrer hatte die Beschädigung bei seiner Ankunft an der Große Rurstraße in Jülich bemerkt. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte auch hier ein Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Es handelte sich um einen 16-Jährigen aus Langerwehe, der nach einem verbalen Streit im Bus den dort vorgehaltenen Nothammer ergriff und die Scheibe mit diesem beschädigte. Zwar stritt er nach seinem Aufgreifen die Tat zunächst ab, musste diese aber nach dem Auffinden des Nothammers auf seinem Fluchtweg letztlich doch noch einräumen. Er wurde der Polizeiwache Jülich zugeführt, von wo ihn Erziehungsberechtigte im weiteren Verlauf der Nacht abholten.

