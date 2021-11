Polizei Düren

POL-DN: Bei einem Kaffee mit der Polizei ins Gespräch kommen

Düren (ots)

Die Kreispolizeibehörde Düren beteiligt sich an der Veranstaltungsreihe "Coffee with a Cop".

Am Dienstag, 16.11.2021, zwischen 09:00 und 14:00 Uhr steht die Polizei mit ein Oldtimer-Café-Mobil auf dem Markt am Kaiserplatz in Düren. Bürgerinnen und Bürger können sich auf Kaffee, Tee oder Kakao einladen lassen und in angenehmer Atmosphäre mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen. Egal ob Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen; jeder ist herzlich eingeladen, am Dienstag vorbeizukommen und sich mit den Beamtinnen und Beamten auszutauschen.

