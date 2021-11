Polizei Düren

POL-DN: Pkw geriet in Brand

Hürtgenwald (ots)

Glück im Unglück hatte am Nachmittag des 10.11.2021 eine 84-jährige Frau aus Hürtgenwald-Gey als ihr Pkw Feuer fing.

Gegen 16:30 Uhr bemerkte die Dame, dass Rauch aus dem Bereich der Motorhaube ihres in der Garage stehenden Fahrzeugs drang. Nachdem ein eigener Löschversuch scheiterte, setzte sie ihr rauchendes Fahrzeug aus der Garage auf die vor dem Gebäude befindliche Einfahrt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ersten Ermittlungen zu Folge geriet der Pkw vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Die 84-jährige Eigentümerin des Pkw blieb unverletzt, ebenso entstand kein Sachschaden am Gebäude

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell