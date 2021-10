Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) In Probezeit mit Drogen unterwegs

Haßloch (ots)

Seit etwas mehr als einem Jahr war der junge Mann im Besitz seines Führerscheins, auf den er bald wieder verzichten muss, weil er mit Drogen unterwegs war. Dass der 19-Jährige Betäubungsmittel konsumiert hat, erkannten Beamte bei einer Kontrolle am frühen Donnerstagmorgen (14. Oktober, 3:10 Uhr) in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße, wo er mit einem BMW unterwegs war. Ein Test reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Dem jungen Mann drohen neben einer Geldbuße und einem Fahrverbot die Verlängerung der Probezeit sowie die Teilnahme an einem Aufbauseminar.

