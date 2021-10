Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Herxheim/Berg (ots)

Am 13.10.2021, gegen 10:00 Uhr, kam es in der Weinstraße in Herxheim am Berg, Höhe der Friedhofstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Zunächst befuhren demnach drei PKWs nacheinander die Weinstraße in Fahrtrichtung Grünstadt, wobei der erste PKW einem anderen Verkehrsteilnehmer das Einfahren in die Straße ermöglichte und hierzu abbremste. Die darauffolgende Fahrzeugführerin erkannte dies, musste jedoch stark abbremsen. Der Fahrer des dritten PKW, ein 20-jähriger Grünstadter, fuhr sodann auf das mittlere Fahrzeug auf, da der Bremsvorgang zu spät erkannt wurde und nicht ausreichend Sicherheitsabstand gegeben war. Die Fahrzeugführerin des mittleren PKW, eine 45-jährige Weisenheimerin, klagte über Nackenschmerzen. Zudem entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 7000EUR.

