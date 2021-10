Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Frisiertes E-Bike nach kurzer Verfolgung gestellt

Dirmstein, Bodelschwinghstraße - 13.10.2021, 23:45 Uhr (ots)

Ein 35-Jähriger Radfahrer sollte in Dirmstein kontrolliert werden. Beim Erblicken der Streife ging der Mann aus dem Sattel und trat erst recht in die Pedale. Nach kurzer Verfolgung konnte der Frankenthaler in der Bodelschwinghstraße festgenommen werden. Die Überprüfung ergab, dass das E-Bike frisiert und damit fahrerlaubnispflichtig war. Der 35-Jährige hatte über 4 gr. Marihuana einstecken. Ein Test ergab BTM-Einwirkung von weiteren Substanzen. Da die Eigentumsverhältnisse nicht klar waren, wurde das E-Bike sichergestellt.

