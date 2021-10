Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim an der Weinstraße - Werkzeug aus Garage entwendet

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten Werkzeug und verschiedene Elektrogeräte im Wert von etwa 2000 Euro aus einer Garage in der Straße Im Sandgarten in Wachenheim an der Weinstraße. Hierbei verschafften sie sich unbemerkt Zugang über eine Seitentür der Garage.

