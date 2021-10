Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbrecher festgenommen und Diebesgut sichergestellt

Grünstadt, Bahnhofstraße - 13.10.2021, 0:00 Uhr (ots)

Der Geschädigte eines Lebensmittelgeschäfts in der Bahnhofstraße informierte die Polizei über einen Einbruch in sein Geschäft. Ein Fenster sei aufgebrochen und auf dem Gehweg lägen Zigarettentabak (aus seinem Geschäft). Nach ersten Feststellungen wurden mehrere Hundert Euro Bargeld, Zigaretten und Tabak gestohlen. Der Täter wurde von einer Videoüberwachung erfasst. Kurz nach der Tat wurden die Beamten zu einem Hausstreit gerufen. Nachbarn gaben an, dass ein Mann seine Freundin "mal wieder" verprügeln würde. Bei dem Täter handelte es sich um einen amtsbekannten 40-Jährigen aus Grünstadt. Bei der Überprüfung erkannten die Beamten, dass es sich um den Einbrecher aus der Bahnhofstraße handelte. Bei seiner Dursuchung wurde das entwendete Bargeld, sowie Zigaretten und Tabak aus dem Einbruch aufgefunden und sichergestellt. Der 40-Jährige soll am 13.10.2021 dem Haftrichter vorgeführt werden. Wir berichten nach.

